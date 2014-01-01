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مخطط لبناء مدرسة دينية يهودية في القدس المحتلة

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مخطط لبناء مدرسة دينية يهودية في القدس المحتلة مخطط لبناء مدرسة دينية يهودية في القدس المحتلة

كتب : أ.ش.أ منذ 3 دقائق

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عن أن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، تعتزم بناء مدرسة دينية يهودية تتألف من تسعة طوابق على أراضي حي الشيخ جراح بالمدينة المقدسة.

وأشارت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم، إلى أن المخطط سيتم تنفيذه رغم معارضة الجهات المهنية في البلدية، التي قالت إنه لن يخدم سكان منطقة الشيخ جراح، وأن المبنى سيضم بالإضافة إلى الطوابق التسعة ثلاثة طوابق أرضية، في حين ستبلغ مساحته 9615 مترا مربعا.

وأضافت: "المبنى سيقام رغم معارضة قسم سياسة التخطيط في بلدية الاحتلال، الذي أشار إلى أن موقع المدرسة الدينية، في مكان يضم جمهورا له خصائص دينية متنوعة ومقابل فنادق سياحية وخط القطار الداخلي ليس هو الحل الأفضل".

وتوقعت "هاآرتس" أن تثير الخطة استياء ومعارضة أمريكا ودول أخرى، كونها تأتي في الجزء الشرقي من مدينة القدس وكذلك معارضة سكان الحي العربي.

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