أخبار عاجلة

مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

السيناريو الرابع: ضرب الاقتصاد لإشعال «ثورة الجياع»

Google+ Print
السيناريو الرابع: ضرب الاقتصاد لإشعال «ثورة الجياع» السيناريو الرابع: ضرب الاقتصاد لإشعال «ثورة الجياع»
اللعب على تردى الأوضاع لخلق معارضين جدد.. ودعم احتجاجات فى والأردن.. وتحريك حماس عسكرياً ضد الجيش

كتب : هانى الوزيرى منذ 41 دقيقة

يعول التنظيم فى سيناريو «ثورة الجياع» على الوضع الاقتصادى للبلاد، وتدهوره بشكل يؤدى إلى اندلاع ثورة جياع، خصوصاً أن الوضع الاقتصادى وفقاً لرؤيته يشكل سيفاً مسلطاً على ، باعتبارها الطرف الذى يتحمل مسئولية البلاد. ويسعى من خلال هذا السيناريو، إلى استمرار الاحتجاجات وتناميها، بما يخلق أزمات اقتصادية ويزيد من الصعوبات والمشاكل التى تؤدى بدورها إلى فشل حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ويستدعى إجراء تغيير وزارى فى الفترة الانتقالية. ويزعم التنظيم أن الإعلام يسعى لتحميل الحراك الثورى والشعبى مسئولية الأزمة، والإضرار بالاقتصاد ما يمكن أن يؤثر سلبياً على الرأى العام.

وأشار التنظيم الإرهابى، إلى أن هذه الأزمات والأوضاع الاقتصادية المتردية، تخلق فئات جديدة، تعارض النظام، وقد تتطور الأزمة خلال الـ3 شهور لتصل إلى ذروتها، فى بدايات عام 2014، بمجرد أن تنتهى المساعدات الخليجية، التى قدمتها تلك الدول فى محاولة لإنعاش الاقتصاد المصرى، ومع عجز السلطة عن تجاوز الأزمة المالية، سيزداد الحراك الشعبى والسخط العام، وستزيد حركة الفئات الاجتماعية، والمطالب الفئوية. مع الأخذ فى الاعتبار أنه سيجرى اتهام الحركة الثورية بالتسبب فى الأزمة.

ويربط التنظيم بين ثورة الجياع، واحتمالية امتدادها إقليمياً، ما يعيد تشكيل خريطة الصراع بشكل جديد فى المنطقة، لتنتصر فيها الثورة السورية، أو تندلع ثورة أخرى فى السعودية ودول الخليج، وأن يكون هناك تواصل ثورى وشعبى بين الحركات الاحتجاجية فى تلك الدول.

ويرى التنظيم أنه إذا تطور الأمر بهذا الشكل، ستظهر سيناريوهات وآفاق جديدة تعيد تشكيل المنطقة، مثل استعادة التقارب الإخوانى مع إيران، فى مواجهة تحالف السعودية مع السلطة المصرية القائمة. لافتاً إلى أن حركة حماس بدأت بالفعل تحركات فى هذا الصدد، خصوصاً أن الأوضاع الحالية، قد تؤدى إلى مواجهات وصدام بينها وبين الجيش المصرى الذى يسعى لإسقاطها، حسب «التنظيم».

وأشار التنظيم إلى أن حدوث احتجاجات فى السعودية أو الأردن، سيضر بدعم الخليج لما سماه «الانقلاب»، (ما يعنى أن التنظيم يخطط لإشعال فوضى فى السعودية والأردن، وإضعاف الخليج، ويكشف عن أن حركة «حماس» بدأت تنفيذ عمليات ضد الجيش المصرى).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة