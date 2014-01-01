دبي تستقطب أنظار العالم بـ 10 تشكيلات للألعاب النارية في برج خليفة

نجحت دبي في استقطاب أنظار العالم بأسره خلال احتفالات العام الجديد التي نظمتها "إعمار العقارية"، شركة التطوير العقاري العالمية"، عبر عروض الألعاب النارية في "برج خليفة"، أطول مبنى في العالم، ووسط مدينة دبي. وتزامنت هذه الفعاليات مع أكبر عروض للألعاب النارية تشهدها المدينة في "جزيرة النخلة" و"جزر العالم" و"برج العرب".

وبحضور ملايين الزوار من سكان المدينة والسياح المتوافدين إليها من كافة أصقاع الأرض، تميزت عروض الألعاب النارية في "برج خليفة" بلمسات إبداعية استثنائية أضفت على الحدث طابعاً فنياً مميزاً. وتضمنت هذه العروض 10 تشكيلات للألعاب النارية في البرج، إحتفالاً بحلول العام الجديد. وتميز كل من هذه التشكيلات بطابع يروي للعالم قصصاً رائعة عن النجاحات والإنجازات السبّاقة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأجواء التفاؤل والطموح التي تظلل دبي، وحكاية تصميم وتنفيذ "برج خليفة"، بمرافقة الموسيقى السيمفونية الشهيرة الخاصة بـ"وسط مدينة دبي"، الذي يُعرف بأنه قلب العالم الحاضر.

بهذه المناسبة قال عبدالله بن لاحج، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "إعمار العقارية:: "أرست احتفالات العام الجديد في دبي معايير غير مسبوقة على المستوى العالمي، بفضل أجوائها المميزة والجهد الكبير الذي يبذل في تخطيطها وتنفيذها لضمان تجربة لا تنسى للسكان والزوار على حد سواء. وتنسجم هذه الجهود في مضمونها وأهدافها مع الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو التأسيس لبيئة تنموية مزدهرة في المدينة تكون وجهة للناس من كافة أرجاء العالم".

وأضاف: "تمثل احتفالات العام الجديد من ’إعمار‘ في ’وسط مدينة دبي‘ تحية تقدير ومحبة إلى دولتنا، قيادةً وشعباً. وبالتزامن مع الإنجازات الكبيرة المتلاحقة التي تسجلها دبي يوماً تلو الآخر، تأتي هذه الفعاليات الاحتفالية لتشكل دافعاً قوياً لقطاع السياحة والمناسبات في المدينة، بالإضافة إلى دورها الجوهري في ترسيخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للزوار العالميين، كما هو الحال في كبرى مدن العالم مثل سيدني ونيويورك ولندن وغيرها".

وبدأت الاحتفالات بالعد التنازلي لبدء العام الجديد بإطلاق عدد كبير من الألعاب النارية المميزة التي تتسارع لتصل إلى قمة برج خليفة على ارتفاع 828 متراً، ثم ينتقل العرض بعدها للاحتفاء بالمكانة الرائدة للدولة من خلال تشكيلات مميزة لألعاب "برج خليفة" النارية بألوان الأبيض والأحمر والأخضر المستمدة من ألوان العلم الوطني الإماراتي، وذلك قبل أن تنبعث لآلئ فضية من قمة البرج احتفاءً بالنجاحات الكبيرة التي تحققها دبي، لا سيما مع فوزها بملف استضافة "معرض إكسبو الدولي 2020". وتبع ذلك عرض خاص لتجسيد حكاية تصميم وتنفيذ "برج خليفة"، من خلال ألعاب نارية أخرى على شكل بتلات الزهرة الصحراوية التي تعد مصدر إلهام لتصميم البرج.

أقيمت احتفالات العام الجديد في "وسط مدينة دبي" بدعم من عدد من أهم المؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك شرطة دبي، والدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وغيرها.

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