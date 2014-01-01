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الهند تعزز صادرات السكر الخام على حساب البرازيل وتايلاند

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الهند تعزز صادرات السكر الخام على حساب البرازيل وتايلاند الهند تعزز صادرات السكر الخام على حساب البرازيل وتايلاند

الهند قد تعزز صادرات السكر الخام قريبا

تعزز الهند صادراتها من السكر الخام قريبا على حساب البرازيل وتايلاند إذ من المتوقع أن تقدم دعما ماليا لمصانع السكر لمساعدتها على دفع مستحقات المزارعين.

وتنتج المصانع الهندية، نقلا عن رويترز، السكر الأبيض لكن تخمة السوق العالمية جعلت التصدير صعبا. ومع نمو طاقة تكرير السكر في آسيا وافريقيا أصبح لدى الهند فرصة لتصدير السكر الخام.

لكن ارتفاع صادرات السكر الخام من الهند – أكبر مستهلك للسكر في العالم وثاني أكبر منتج – سيزيد الضغط على الأسعار العالمية التي تحوم حاليا حول أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف.

وتقول مصادر تجارية ومسؤولون حكوميون إن نيودلهي قد تعلن إعفاءات ضريبية لمصانع السكر هذا الأسبوع.

وقال كمال جين العضو المنتدب لشركة كمال جين للخدمات التجارية، يمكن أن تقدم المصانع تخفيضات وتبرم اتفاقات تصدير إذا قدمت لها الحكومة نوعا من الدعم المالي لإنتاج السكر الخام.

ونظرا لأن الحكومة تضع أسعارا محددة لشراء قصب السكر من المزارعين فإن تكاليف إنتاج السكر الأبيض تعتصر أرباح الشركات إذا صدرت إنتاجها بتخفيضات كبيرة.

وفي غضون ذلك تتراكم المخزونات في المصانع بعد أن حصد المزارعون محصولا وفيرا من قصب السكر.

وفي أكتوبر ل بلغت المخزونات 8.8 مليون طن ومن المنتظر أن يشهد هذا الموسم الذي يمتد حتى 30 سبتمبر أيلول 2014 فائضا إنتاجيا للعام الرابع على التوالي وانخفاضا للأسعار المحلية.

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