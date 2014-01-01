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الدموع الصناعية الحل النهائى لعلاج جفاف العين

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الدموع الصناعية الحل النهائى لعلاج جفاف العين الدموع الصناعية الحل النهائى لعلاج جفاف العين


> كثرة إفراز العين والتغير فى السوائل الدمعية، من أهم أعراض الإصابة بجفاف العين، لذلك ينصح دائما باستخدام الدموع الصناعية عن طريق المراهم أو قطرة العين.

ذكر موقع " Deutsche Welle " أن أعراض الإصابة بالجفاف العين تظهر على هيئة الشعور بحكة وحرقة إلى جانب سيلان الدموع، إذ يوجد فى العين سوائل دمعية تحافظ على رطوبتها، والسوائل الدمعية ليست مجرد ماء فحسب، بل تتكون من طبقات عديدة بتركيبات مختلفة، وفى حالة حدوث أى اضطراب لهذا التكوين إلى جفاف العين، ما يؤدى إلى الإصابة بأمراض مثل الالتهابات أو اضطرابات بالهرمونات.

وأوضح طبيب العيون قياس كمية السوائل فى العين باختبار بسيط، يفحص فيه التوازن فى طبقات السوائل الدمعية فى العين، ما يعطى معلومات مهمة عن تركيبها وبالتالى عن أسباب جفاف العين.

ومن أهم أسباب الإصابة بجفاف العين، التعرض للتيارات الهوائية ، لذا ينصح الأطباء بالتخلى عن مروحة التكييف فى السيارة قدر الإمكان، إضافة إلى ضرورة إراحة العين أثناء الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر من حين لآخر وتكرار فتحها وإغماضها.

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