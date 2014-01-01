الجوارب القطنية والمشروبات الدافئة لعلاج ضعف الدورة الدموية بالشتاء

تسأل قارئة: مع زيادة برودة الجو أعانى من ضعف بالدورة الدموية فى الأطراف، فما السبب فى ذلك وما العلاج؟

يجيب الدكتور "هانى الناظر" استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق قائلا: إنه مع انخفاض درجة الحرارة وزيادة البرودة خلال فصل الشتاء، يعانى بعض الناس خاصة الإناث من ظاهرة ضعف الدورة الدموية فى الأطراف اليدين والقدمين.

وأشار إلى أن ذلك يحدث نتيجة انتقاض الشعيرات الدموية ويؤدى ذلك إلى ضعف إمداد البشرة بالدم، وما يحمله من عناصر هامة للحفاظ على صحة الجلد ونضارته، فيتسبب فى جفاف الجلد وتشققه خاصة فى مناطق الكعبين، وقد يلعب العامل الوراثى دورا فى زيادة حدة المشكلة.

وللوقاية منها ينصح هانى بضرورة الاستمرار فى ارتداء الجوارب القطنية مع التدفئة المستمرة، والإكثار من شرب السوائل الدافئة، والحرص على التغذية السليمة والعلاج يكون بدهان الكعبين يوميا بالمراهم المرطبة بخاصة التى تحتوى على حمض السليسيليك.

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