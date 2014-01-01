اشتباه سلبي فى أحد الأجسام بساحة انتظار السيارات بمطار القاهرة

اشتبهت الاجهزة الامنية بمطار القاهرة الدولي خلال جولتها الأمنية، فجر الأربعاء، بأحد الأجسام الغريبة بساحة انتظار السيارات، وانتقلت على الفور وحدة من رجال المفرقعات إلى المكان، حيث تم التأكد من«سلبية» الجسم بعد الكشف عليه.

وقال مصدر مسئول بالمطار إن رجال الأمن يقومون بصفة دورية بالمرورعلى أماكن انتظارالسيارات وفحص الأجسام المشتبه بها وذلك فى إطار توسيع الخطة الأمنية الموضوعة وتوسيع الاشتباه، حيث يتم فحص جميع السيارات بواسطة الكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المفرقعات، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية بالمطار وضعت خطة معمول بها لتأمين المطار بعد فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، وتم تفعيلها بقوة بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية الذي وقع مؤخرا، حيث تتم الاستعانة بالأجهزة المتطورة والحديثة والكلاب المدربة للكشف عن المفرقعات بجميع الأكمنة المحيطة والمؤدية إلي المطار، بالإضافة إلى المرورالدورى بكل أروقة المطار.