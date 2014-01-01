اليوم..«كيري» يصل فلسطين لإعطاء دفعة جديدة للسلام فى الشرق الأوسط

يتوجه وزير الخارجية جون كيري إلى الشرق الأوسط في زيارة لإجراء مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتركز على قضايا الوضع النهائي.

ويغادر كيري الولايات المتحدة متوجها إلى المنطقة اليوم الاربعاء في أول رحلة له بعد عطلة عيد الميلاد. واستأنفت اسرائيل والفلسطينيون محادثات في يوليو تموز بعد توقف ثلاث سنوات وهي تهدف الى التوصل الى اتفاق للسلام خلال تسعة شهور.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه ان كيري لا يتوقع تحقيق انفراج خلال زيارته لكنه يسعى الى اتفاق الجانبين بأسرع ما يمكن على اطار للمبادئ الخاصة بالقضايا الأساسية مثل الامن ومستقبل القدس ومصير اللاجئين.

ومن شأن هذه الخطوة أن تبين أيضا للاسرائيليين والفلسطينيين ان تقدما يتحقق. ونفذت اسرائيل جانبا من مجموعة الاجراءات التي اتفق عليها بوساطة الولايات المتحدة لتسهيل المحادثات بالافراج عن 26 سجينا فلسطينيا اليوم الثلاثاء وهم الدفعة الرابعة من اربع دفعات من السجناء المقرر الافراج عنهم.