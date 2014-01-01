عاجل: شوماخر يجري جراحة جديدة و لا يزال وضعه حرجاً

تعرض أسطورة الراليات الألماني مايكل شوماخر لحادث مؤسف أثناء تزلجه على جليد جبال الألب الفرنسية أدى لإصابة خطيرة في رأسه تعرض إثرها لإجراء عمليتين جراحيتين لإزالة ورم دموي على الدماغ أدت لاكتشاف تورّمات أخرى تتطلب المراقبة، و هو يرقد حالياً في العناية المركزة لدى مستشفى غرونوبل الفرنسي الذي أعلن فرقه الطبي منذ ساعات قليلة عبر مؤتمر صحفي أنه طرأ على حالة شوماخر تحسن طفيف للغاية و لايزال وضعه حساس و حرج كونه يعاني من ضرر جمجمي منتشر وعميق أدخلته في غيبوبة حتى الآن وفقاً لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية.

الجدير بالذكر أن مايكل شوماخر تمكن من احتكار بطولة العالم للفورملا ون سبع مرات على مدى سبع سنوات.