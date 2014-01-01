"أوباما" يداعب زوجته.. صورة ينشرها البيت الأبيض تهنئة بالعام الجديد

كتب : عمرو عز الدين منذ 2 دقيقة

نشرت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للرئيس الأمريكي باراك أوباما يحتضن فيها زوجته ميشيل، التي تبتسم ابتسامة واسعة، وذلك مع أولى دقات العام الجديد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

ومع الصورة كتبت الصفحة: "عام سعيد جديد"، تاركة التعليقات لزوار ومتابعي الصفحة، الذين تبادلوا التهاني ووجهوا عبارات التهنئة الرقيقة بالعام الجديد للرئيس الأمريكي وزوجته، مع عدد قليل من التعليقات التي انتقدت وضع مثل هذه الصورة التي لا تليق برئيس زوجته، على حد قول المعلقين.