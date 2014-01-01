تعرف على أعراض العقم؟

العقم مرض يعانى منه كثير ولا يعرف ما أعراضه، يقول الدكتور وليد غنيمة أستاذ واستشارى المسالك البولية والتناسلية والعقم بالقصر العينى، أعراض العقم عدم القدرة على إنجاب طفل، ويجب عند أخذ التاريخ المرضى وإجراء الفحص للمريض ملاحظة ألم وتورم أو تكتل، فى منطقة الخصية، نقصان فى شعر الوجه أو الجسم أو غيرها من علامات خلل فى الكروموسومات أو الهرمونات، وجود مشاكل فى الانتصاب أو القذف أو انخفاض الرغبة الجنسية، أو غيرها من مشاكل الوظيفة الجنسية، وجود ألم أو عدم راحة أو نتوء أو تورم فى منطقة الخصية.

عدد حيوانات منوية أقل من المعدل الطبيعى أقل من 20 مليون حيوان منوى فى الملليمتر الواحد، من السائل المنوى، تاريخ من المشاكل الصحية فى البروستات أو الخصية أو الأمراض الجنسية، وجود لجراحة فى الفخذ أو فى الخصية أو فى القضيب أو فى كيس الصفن "كيس الخصية".

وأرجع دكتور غنيمة أسباب العقم عند الرجال إلى أن قدرة الرجل على الإنجاب أو خصوبة الرجال تنتج من عملية معقدة، يجب أن يكون قادرا على إنتاج حيوانات منوية صحية، تستطيع الوصول إلى بويضة الشريكة، واختراقها وتخصيبها، حتى يحدث هذا يجب أن يتوفر التالى:

يجب أن يكون الرجل قادرا على إنتاج حيوانات منوية صحية. وهذا يشمل نمو وتكوين الأجهزة التناسلية الذكرية خلال فترة البلوغ. يجب أن تكون إحدى الخصيتين على الأقل تعمل بشكل صحيح، وينبغى على الجسم أن ينتج هرمون التستوستيرون وغيرها من الهرمونات للمحافظة على استمرار إنتاج الحيوانات المنوية.

يجب أن يتم نقل الحيوانات المنوية إلى السائل المنوى. بمجرد أن يتم إنتاج الحيوانات المنوية فى الخصيتين، تقوم أنابيب النقل الدقيقة بنقلهم حتى تختلط مع السائل المنوى ويتم القذف من القضيب.

يجب أن يكون هناك ما يكفى من الحيوانات المنوية فى السائل المنوى، إذا كان عدد الحيوانات المنوية فى السائل المنوى منخفضا، فإن ذلك يقلل من احتمالات أن واحدا من هذه الحيوانات المنوية سوف يقوم بتخصيب البويضة، عدد الحيوانات المنوية المنخفض يكون أقل من 20 مليون حيوان منوى فى الملليمتر الواحد من السائل المنوى.

يجب أن يكون شكل الحيوانات المنوية طبيعيا وأن تكون قادرة على الحركة، إذا كانت حركة أو شكلا من الحيوانات المنوية غير طبيعى، فإنها قد لا تكون قادرة على الوصول إلى البويضة أو اختراقها.

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