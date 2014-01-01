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أرامكو السعودية تخفض سعر البروبان فى يناير 90 دولارا

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أرامكو السعودية تخفض سعر البروبان فى يناير 90 دولارا أرامكو السعودية تخفض سعر البروبان فى يناير 90 دولارا

قال مصدر بتجارة المشتقات النفطية، أمس الثلاثاء، إن أرامكو حددت سعر عقد شحنات يناير من البروبان عند 1010 دولارات للطن بانخفاض 90 دولارا عن مستوى ديسمبر، وتحدد سعر البوتان لشهر يناير عند 1020 دولارا للطن.

وتستخدم تلك العقود كمعيار قياسى لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

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