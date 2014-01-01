المواد المضادة للأكسدة تقلل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين

أظهرت دراسة سويدية أن النساء اللاتى يتناولن أطعمة غنية بالمواد المضادة للأكسدة، ربما ينخفض لديهن خطر الإصابة بإعتام عدسة العين مع تقدم السن.

وقالت سوزان روتيانين المتخصصة فى الطب البيئى بمعهد كارولينسكا، التى قادت الدراسة "تبين أن التلف المرتبط بالأكسدة الذى يصيب عدسة العين والذى تسببه الذرات الطليقة له تأثير جوهرى فى الإصابة بإعتام عدسة العين".

ودرس فريق روتيانين النظام الغذائى لأكثر من 30 ألف من النساء فى منتصف ومراحل متقدمة من العمر، ووجدوا أن من تناولن أعلى مقدار إجمالى من المواد المضادة للأكسدة انخفض لديهن خطر الإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة 13% تقريبا مقارنة بمن تناولن أقل كمية.

وقالت روتيانين "تركزت الدراسات السابقة على المواد المنفردة المضادة للأكسدة المستفادة من الأطعمة أو المكملات الغذائية، ومن ثم سجلت هذه الدراسات نتائج غير متكاملة".

وأضافت قائلة "لكن يوجد فى النظام الغذائى نطاقات من المواد المضادة للأكسدة أوسع من تلك التى أجريت عليها الدراسات السابقة".

وبدلا من دراسة مضادات منفردة مثل فيتامين (سى) و(إى) ومركبات الفلافونويد النباتية مثل الليكوبين استخدم الباحثون فى الدراسة السويدية قياسا للقيم الإجمالية للمواد المضادة للأكسدة الموجودة، وأخذ هذا القياس فى الاعتبار كيف تعمل المواد الغذائية معا.

والمواد المضادة للأكسدة موجودة بنسب عالية فى أطعمة ومشروبات منها القهوة والشاى والبرتقال والحبوب الكاملة والنبيذ الأحمر، ونشرت نتائج الدراسة فى دورية جاما للطب الباطنى.

أخبار متعلقة..

>الموز يحسن فاعلية الجهاز المناعى ويمد الجسم بالألياف الغذائية

>كيفية مواجهة نفور الطفل من المدرسة

>تعرف على الطريقة الأمثل لإنقاص الوزن

>