إسبانيا أنجزت خطة منطقة اليورو لمساعدة مصارفها

أعلنت الآلية الأوروبية للاستقرار فى بيان أمس الثلاثاء، أن إسبانيا خرجت رسميا من خطة مساعدة مصارفها التى منحت ربيع 2012 من قبل منطقة اليورو، موضحا أنه قدم لمدريد 41,3 مليار يورو.

وقال المصرف الأوروبى، إن "خطة آلية الاستقرار الأوروبى لمساعدة إسبانيا، انتهت بنجاح"، موضحا أن "الآلية قدمت 41,3 مليار الى الحكومة الإسبانية لإعادة رسملة قطاعها المصرفى".

وأضاف أن "إسبانيا لن تطلب برنامج مساعدة إضافى".

ومثل أيرلندا، لن تحتاج إسبانيا إلى برنامج احتياطى لإدارة العملية الانتقالية.

> إسبانيا حصلت على خط اعتماد بقيمة مئة مليار يورو من قبل منطقة اليورو، لمساعدة مصارفها المتعثرة. إلا أنها فى نهاية المطاف لن تحتاج الى أكثر من 41 مليارا منها.

وقال رئيس الآلية الأوروبية للاستقرار كلاوس ريغلينغ "إنه نجاح مذهل".

وأضاف أن المساعدة التى قدمتها منطقة اليورو، ساهمت فى إعادة رسملة وهيكلة المصارف الإسبانية التى تواجه صعوبات، وأصبحت اليوم قائمة على أسس متينة".

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