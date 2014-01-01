أخبار عاجلة

مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأردن تستقبل العام الجديد برفع أسعار المحروقات‎

Google+ Print
الأردن تستقبل العام الجديد برفع أسعار المحروقات‎ الأردن تستقبل العام الجديد برفع أسعار المحروقات‎

استقبل الأردنيون عامهم الجديد بقرار اتخذته حكومتهم، مساء أمس الثلاثاء، برفع المشتقات النفطية، ابتداء من بعد منتصف هذه الليلة، ليكون أول قرار تتخذه خلال العام 2014.

وقال مصدر حكومى مطلع لوكالة الأناضول، إن "الحكومة قررت رفع أسعار المشتقات الأساسية من بنزين وسولار وجاز بنسب تراوحت بين 2% إلى 3%" وارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا، فئة "90 أوكتان" من 23 دولارا إلى 23.5 دولار، فيما ارتفع سعر بنزين "95 أوكتان" 28٫6 دولار بفارق 85. دولار عن السعر القديم، فى حين ارتفع سعر مادتى الجاز والسولار بنصف دولار تقريبا ليصبح السعر الجديد 19.5.

وأثار هذا القرار سخط الأردنيين متهمين الحكومة بعدم البحث عن بدائل لرفع الأسعار والاعتماد على جيوب المواطنين لسد عجزها، وفق قولهم وقال عمر سليمان، ومحمد عبيدات- مواطنين- إن "حكومة عبد الله النسور أخذت على عاتقها منذ ان تشكلت أن ترفع أسعار جميع ما يحتاجه المواطن"، مشيرين إلى أن "توقيت هذا الرفع يأتى ليبشر الأردنيين بعام صعب وأسعار أصعب".
>أخبار متعلقة..

نائب بحرينى يطالب بنقل كشف المتفجرات بالمنامة لمجلس الأمن

القبض على أحد المتهمين فى مصرع 2 من قوات اليوناميد بدارفور

القوات المسلحة السودانية تستعيد منطقة "عرديبة" بجنوب كردفان

عباس يؤكد الحق فى "التحرك الدبلوماسى والقانونى" لوقف الاستيطان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا