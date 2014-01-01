الأردن تستقبل العام الجديد برفع أسعار المحروقات‎

استقبل الأردنيون عامهم الجديد بقرار اتخذته حكومتهم، مساء أمس الثلاثاء، برفع أسعار المشتقات النفطية، ابتداء من بعد منتصف هذه الليلة، ليكون أول قرار تتخذه الحكومة خلال العام 2014.

وقال مصدر حكومى مطلع لوكالة الأناضول، إن "الحكومة قررت رفع أسعار المشتقات الأساسية من بنزين وسولار وجاز بنسب تراوحت بين 2% إلى 3%" وارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا، فئة "90 أوكتان" من 23 دولارا إلى 23.5 دولار، فيما ارتفع سعر بنزين "95 أوكتان" 28٫6 دولار بفارق 85. دولار عن السعر القديم، فى حين ارتفع سعر مادتى الجاز والسولار بنصف دولار تقريبا ليصبح السعر الجديد 19.5.

وأثار هذا القرار سخط الأردنيين متهمين الحكومة بعدم البحث عن بدائل لرفع الأسعار والاعتماد على جيوب المواطنين لسد عجزها، وفق قولهم وقال عمر سليمان، ومحمد عبيدات- مواطنين- إن "حكومة عبد الله النسور أخذت على عاتقها منذ ان تشكلت أن ترفع أسعار جميع ما يحتاجه المواطن"، مشيرين إلى أن "توقيت هذا الرفع يأتى ليبشر الأردنيين بعام صعب وأسعار أصعب".

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