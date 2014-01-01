«كيري» يسعى لحلول مع تكثيف المحادثات «الفلسطينية – الإسرائيلية»

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية، جون كيري، يأمل في تضييق شقة الخلافات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في محادثات السلام هذا الأسبوع الذي يفترض أن يتوجه فيه الجانبان نحو الوصول إلى اتفاق في أبريل.

ويغادر «كيري» الولايات المتحدة متوجهًا إلى المنطقة، الأربعاء، في أول رحلة له بعد عطلة عيد الميلاد.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن «(كيري) لا يتوقع تحقيق انفراجة خلال زيارته لكنه يسعى إلى اتفاق الجانبين بأسرع ما يمكن على إطار للمبادئ الخاصة بالقضايا الأساسية مثل الأمن ومستقبل القدس ومصير اللاجئين».

واستأنفت إسرائيل والفلسطينيون محادثات في يوليو بعد توقف 3 سنوات وهي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق للسلام خلال 9 أشهر.