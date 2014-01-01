«أبل» تنفي السماح لوكالة الأمن القومي الأمريكية باختراق أجهزة «آي فون»

نفت شركة «أبل» الأمريكية، الثلاثاء، أن تكون عملت مع وكالة الأمن القومي الأمريكية على خلق منفذ خلفي إلكتروني داخل أجهزة «آي فون» من شأنه السماح للهواتف الذكية بالتنشيط لتعمل كأجهزة تجسس.

وأصدرت شركة «أبل» بيانًا أرسلته إلى مدونة التكنولوجيا الخاصة بصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، ذكرت فيه أنها لم تعمل أبدا مع وكالة الأمن القومي الأمريكية للوصول بطريقة غير شرعية لأي من منتجاتنا بما فيها «آي فون»، إضافة إلى أن الشركة لم تكن على علم باستهداف هذا البرنامج الخاص بالوكالة الأمريكية لمنتجاتها.

وأضافت الشركة أنها لن تسمح لأي منظمة بتعريض أمن منتجاتها للخطر، وأنها ستواصل استغلال مواردها لاستباق ما يقوم به قراصنة البرمجيات الخبيثة والدفاع عن عملائها ضد الهجمات المتعلقة بالأمن بغض النظر عمن يقف وراءها.