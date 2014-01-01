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وزير الرى: أتمنى عودة ريادة مصر للقارة ومستعدون للتعاون مع إثيوبيا

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وزير الرى: أتمنى عودة ريادة مصر للقارة ومستعدون للتعاون مع إثيوبيا وزير الرى: أتمنى عودة ريادة مصر للقارة ومستعدون للتعاون مع إثيوبيا

قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، إن أمنياته فى العام الجديد، هى عودة الدور التاريخى والريادى لمصر سواء كان فى القارة الأفريقية أو المنطقة العربية، وأن يعود لها الاستقرار مرة أخرى وتعود إلى دورها فى دول حوض النيل، الذى غابت عنه لسنوات طويلة.

وأضاف "عبد المطلب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أننا على أتم استعداد لإعادة بناء جدار الثقة الكاملة مع أشقاء القارة فى إثيوبيا ودول حوض النيل بما فى ذلك المساعدة فى بناء سد النهضة وفق المعايير الدولية التى تضمن منفعة ومصلحة الشعبين، ولا تلحق أى ضرر بالحقوق القانونية الثابتة لمصر فى مياه النهر الخالد.

وأكد "عبد المطلب"، أن الدولة المصرية كلها على قلب رجل واحد فى التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبى، بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالتعاون مع دول الحوض، لافتا إلى أن هناك اجتماعات بصفة دورية تقوم بها اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء، وكللت بنجاح كبير فى تعزيز العلاقات مع الجانب الإثيوبى، وبالتالى لا داعى للحديث عن تشكيل هيئة قومية أو مجلس لمياه النيل.

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مصر 365

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