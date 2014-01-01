عمال مصر الديمقراطى: لا يحق لـ"الدلتا" سحب الثقة من رئيس الاتحاد

ندد اتحاد عمال مصر الديمقراطى بقرار الهيئة التنفيذية لاتحاد الدلتا الإقليمى، بسحب الثقة من يسرى معروف، رئيس الاتحاد، مؤكدًا أن اتحاد الدلتا لم ينضم إلى الاتحاد، وليس عضوا به، ولم تودع أوراقه أو يقدم أى طلب انضمام للاتحاد، بالتالى فهو ليس له صفة وليس له حق فى سحب الثقة.

من جانبه قال يسرى معروف إنه ليس لديه اتحاد إقليمى يدعى اتحاد الدلتا الإقليمى، مضيفا أنه حسب نص اللائحة يجب أن يتقدم بطلب لانضمامه للاتحاد، ويتم عرضه على المجلس للموافقة على انضمامه أو الرفض، وهو ما لم يحدث، وبالتالى قولهم إنهم عضو بالاتحاد "إدعاء كاذب".

وأضاف "معروف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما يفعله اتحاد الدلتا الإقليمى مجرد شو إعلامى من باب التشهير، ومحاولة منع الاتحاد عن الانفصال عن دار الخدمات النقابية، والتى تحاول إبقاء الاتحاد داخل مقارتها لمصالح شخصية.

من جانبها قالت إيمان دمرانى، المتحدث الإعلامى باسم اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن الاتحاد الإقليمى يختلف عن المؤتمر الإقليمى لكل محافظة، مشيرة إلى أن الاتحاد الإقليمى قد يشمل نقابات مستقلة لم تكن عضوًا فى اتحاد من قبل، أو نقابات من اتحاد عمال مصر الديمقراطى والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أو أى اتحاد مستقل آخر، بمعنى أن الاتحاد الإقليمى يحوى كافة كل النقابات المستقلة.

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