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أهالى "بشتيل" يطالبون محافظ الجيزة بتوحيد تبعية المنطقة الإدارى

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أهالى "بشتيل" يطالبون محافظ الجيزة بتوحيد تبعية المنطقة الإدارى أهالى "بشتيل" يطالبون محافظ الجيزة بتوحيد تبعية المنطقة الإدارى

طالب أهالى منطقة بشتيل بإمبابة، الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، بضرورة توحيد تبعية منطقة بشتيل كليا، إما أن تتبع حى الوراق أو مدينة أوسيم، تيسيرا للجميع سواء سكانها أو لقضاء المصالح الحكومية، خاصة المدارس واحتياجاتهم الضرورية اليومية، خاصة بعد إلغاء محافظة 6 أكتوبر منذ عامين، عقب ثورة 25 يناير 2011، أصبحت بشتيل تائهة فى تبعيتها بين مجلس مدينة أوسيم وحى الوراق.

وقال يحيى العقيلى، مدير مدرسة الأمل ببشتيل، إن بشتيل قبل إنشاء محافظة 6 أكتوبر كانت تتبع إداريا مدينة الوراق فى كل شئونها، ولكن الآن أصبحت تائهة فجميع مدارسها حاليا تخضع لإدارة الوراق التعليمية، أما باقى المصالح الحكومية من صحة وتموين فما زالت تتبع مدينة أوسيم، إضافة إلى أن نقطة شرطة بشتيل تتبع مركز شرطة أوسيم، والوحدة المحلية تحت رئاسة مجلس مدينة أوسيم.

وأضاف "العقيلى"، أن هذا الخلط يشتت أهالى ببشتيل، خاصة مدراء المدارس فى تعاملهم مع الجهات المعنية، مثل الشرطة خاصة أثناء الامتحانات العامة لتأمين اللجان، وأيضا مخاطبة الوحدات المحلية خاصة فيما يخص بالنظافة حول أسوار المدارس من الخارج، وفيما يتعلق بالتعامل مع مرفق المياه والكهرباء والصرف الصحى.
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