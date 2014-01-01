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والد قاتل الطفلة «زينة» ببورسعيد يحرر محضرًا يعترف فيه بأن نجله تجاوز الـ 18 عامًا

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والد قاتل الطفلة «زينة» ببورسعيد يحرر محضرًا يعترف فيه بأن نجله تجاوز الـ 18 عامًا والد قاتل الطفلة «زينة» ببورسعيد يحرر محضرًا يعترف فيه بأن نجله تجاوز الـ 18 عامًا

المجني عليها زينة والمتهمان

في مفاجأة غير متوقعة قام محمد كسبر والد محمود كسبر المتهم الأول في قضية مصرع الطفلة زينة 5 سنوات بتحرير محضر حمل رقم رقم 1660 إدارى قسم شرطة العرب لسنة 2013 وأثبت خلاله أن نجله تجاوز سن الثامنة عشرة وقت ارتكابه الجريمة لاثبات حالة .

و قال مصدر أمني إن والد القاتل توجه لقسم شرطة العرب و حرر المحضر و أشار فيه انه أنه تزوج مطربة مغمورة وهى حامل فى الشهر التاسع من المتهم بعد أن كان قد عاشرها قبل الزواج بفترة كبيرة نتج عنها الحمل.

وأوضح المصدر أن والد المتهم، أثبت أنه قام بتسجيل نجله بعد ولادته بعدة أشهر من الولادة حتى لايفتضح الأمر، وأن حزنه على المجنى عليها وخوفه من الله هو ما دفعه للتوجه لتحرير المحضر.

وكان أشرف العزبي المحامي قد تقدم ارئيس الالمحكمة يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي علي المتهم الأول محمود للكشف عن عمره الحقيقي.

كانت جريمة الطفلة زينة عرفة ريحات قد هزت كلها بعد أن قام محمود محمد كسبر 17 سنة و علاء جمعة عزت بالقاءها من الدرو الحادي عشر بعد اغتصابها .

الجدير بالذكر أن محكمة الطفل و جنايات بورسعيد قد أجالت النطق بالحكم الي جلسة 29 ديسمبر 2-13 ثم قامت بمد أجل النطق بالحكم للمداولة و بعد تقديم أشرف العزبي المحامي طلب يشكك فيه في عمر المتهم الأول محمود كسبر.

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