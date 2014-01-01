"طرقعة" الأصابع عادة خاطئة تؤدى للانخفاض الحاد بالضغط

قد تكون "طرقعة الأصابع" كعادة يومية يقوم بها البعض دون أن يعرف المخاطر التى قد تسببها تلك الحركة، وتوضح الدكتورة سمر مرتضى استشارى أمراض العظام والمفاصل، أن مفاصل الأصابع تحتوى على سوائل، وطرقعة تلك المفاصل قد تؤدى لالتهاب المفاصل، مما يسبب الألم والورم، فالأشخاص الذين يطرقعون أصابعهم باستمرار قد ترهق تلك الطرقعة الغضاريف والمفاصل، لأنك تحركها خارج موضعها الطبيعى، مما يحدث فقاعات تكبر وقد تنفجر بسرعة، وكل ذلك يؤثر على الأصابع وطرقعة أو فرقعة الأصابع، كما يطلق عليها البعض قد تؤدى على المدى البعيد إلى عدم قدرة اليد على حمل أى شىء بسبب ضعف قدرتها على الحمل، وقد تؤدى تلك الطرقعة إلى شيخوخة مبكرة، وتكرار تلك الطرقعة للأصابع قد تؤدى على المدى البعيد إلى تورم الأصابع، وهذا يسبب مشاكل متعددة، لذا يجب الحرص على تقليل تلك العادة قدر الإمكان.

وتوضح الدكتورة سمر مرتضى، أن طرقعة الأصابع تؤدى لانخفاض حاد بالضغط، وهذا يؤثر على الشخص، ويجعله غير قادر على تحريك أصابعه، لذا من اعتادوا على تلك الحركة عليهم التقليل منها بالتدريج، فذلك يكسبهم مقدرة على وقفها مع الوقت حتى لا يؤثر ذلك على المدى البعيد على مفاصل الجسم.

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