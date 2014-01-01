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الاحتفال برأس السنة بـ"بيلا" بمشاركة القوى الثورية والحركات السياسية

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الاحتفال برأس السنة بـ"بيلا" بمشاركة القوى الثورية والحركات السياسية الاحتفال برأس السنة بـ"بيلا" بمشاركة القوى الثورية والحركات السياسية

احتفلت القوى الثورية والسياسية بمدينة "بيلا" برأس السنة الميلادية، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس، مشاركة لأخوتهم الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى جو من الأمن والأمان والألفة والمحبة الوطنية، وتم توزيع المئات من ألعاب الأطفال والهدايا، مشاركة لهم بفرحة العيد.

أكد المهندس وائل العشرى عضو تمرد بـ"بيلا" أن الأطفال عبروا عن فرحتهم وإحساسهم بالأمن بعدما شعروا بالخوف قبل العيد، وقامت قوات كبيرة من قسم أول شرطة بيلا وقسم شرطة بيلا وقوات الأمن المركزى بتأمين الاحتفال، وتواجدت سيارات الإسعاف حول الكنيسة وتفقد اللواء عادل النطاط مدير أمن كفر الشيخ القوى الأمنية المشاركة، برفقته اللواء أمجد عبد الفتاح مدير إدارة البحث الجنائى والعميد أشرف ربيع إدارة البحث الجنائى.

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مصر 365