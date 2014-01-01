غدا.. النادى النوبى بالإسماعيلية ينظم الملتقى الأول للتراث

ينظم النادى النوبى العام بالإسماعيلية غدا الخميس، احتفالية بقصر الثقافة تحت عنوان "الملتقى الأول للتراث النوبى"،

> وقال المهندس حسن بشارى رئيس مجلس إدارة النادى إن الاحتفالية ستقام فى الساعة السابعة مساء غد الخميس، وتستمر حتى الساعة الثانية عشر، ويحضرها سفراء السودان وتشاد وعدد من القيادات النوبية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قيادات الإسماعيلية ومدن القناة وأعضاء النادى فى محافظات القناة من النوبيين، بهدف إحياء التراث النوبى من فنون ومنتجات بيئية وثقافة نوبية ويتضمن الحفل فقرات غنائية نوبية.

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