أخبار عاجلة

مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غدا.. النادى النوبى بالإسماعيلية ينظم الملتقى الأول للتراث

Google+ Print
غدا.. النادى النوبى بالإسماعيلية ينظم الملتقى الأول للتراث غدا.. النادى النوبى بالإسماعيلية ينظم الملتقى الأول للتراث

ينظم النادى النوبى العام بالإسماعيلية غدا الخميس، احتفالية بقصر الثقافة تحت عنوان "الملتقى الأول للتراث النوبى"،
> وقال المهندس حسن بشارى رئيس مجلس إدارة النادى إن الاحتفالية ستقام فى الساعة السابعة مساء غد الخميس، وتستمر حتى الساعة الثانية عشر، ويحضرها سفراء السودان وتشاد وعدد من القيادات النوبية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قيادات الإسماعيلية ومدن القناة وأعضاء النادى فى محافظات القناة من النوبيين، بهدف إحياء التراث النوبى من فنون ومنتجات بيئية وثقافة نوبية ويتضمن الحفل فقرات غنائية نوبية.
>أخبار متعلقة..

استنفار أمنى بوسط سيناء عقب تفجير خط الغاز المتجه للأردن

تفجير خط الغاز فى وسط سيناء وتوقف الإمدادات عن الأردن

بالصور.. قيادات البحيرة تزور كنائس المحافظة لتهنئة الأقباط

أمن القليوبية: الشرطة ساهرة لأمن المواطنين ويهنئ الأقباط بالاحتفالات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365