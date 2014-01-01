الألعاب النارية تملأ سماء الغردقة في الاحتفال بليلة رأس السنة

كتب : صلاح عبدالله تصوير : عبدالوهاب كتير منذ 2 دقيقة

احتفلت الفنادق والقرى السياحية برأس السنة الميلادية، وسط حضور السائحين من مختلف الجنسيات، وامتلأت بعض الفنادق بالسياح لحضور احتفالات رأس السنة، حيث بلغت نسبة إشغال فنادق البحر الأحمر 65%، ونظرا لتدني نسب الأشغال في عدد من الفنادق اضطر أصحابها لإلغاء الاحتفالات هذا العام، وامتلأت سماء الغردقة بالألعاب النارية مع بداية العام الجديد.

وقام اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، بجولة تفقدية بمدينة الغردقة، وتنشيط الأكمنة والتمركزات والوقوف علي الحالة الأمنية بالغردقة.

وأكد مدير الأمن على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة والكفيلة بإحكام السيطرة الأمنية على كافة الكنائس ودور العبادة المسيحية مع التأكد على توعية القوات وتلقينهم بأهمية الدور المنوط بهم القيام به، وشدة اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه وتفعيل دور إدارة الحماية المدنية وإدارة البحث الجنائي، لإجهاض أية محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار المحافظة.