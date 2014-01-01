أعراض الحمل الشائعة وكيفية تجنبها

الحمل من الأمور الطبيعية التى تمر بها السيدات، إلا أن الحمل للمرة الأولى له متابعة الكثيرة، وقد يتساءل الكثير من السيدات عن الأعراض الشائعة، وكيفية التعامل معها، خاصة خلال الحمل الأول.

وتقول الدكتورة رحاب عبد الله أخصائية أمراض النساء والتوليد، إذا كانت المرأة تنتظر حملا، فإن الأعراض التى تدل على حدوث حمل تستمر لمدة أسبوع، بالإضافة إلى وجود انتفاخ الثدى، والشعور بالغثيان، والقىء، خاصة خلال الفترة الصباحية.

وأضافت الدكتورة رحاب عبد الله، أن أعراض الحمل تختلف حسب شهور الحمل، فخلال الشهور الأولى، تشعر المرأة بالآلام بمنطقة الثدى، خاصة عند لمس تلك المنطقة، بالإضافة إلى الحساسية من بعض الروائح، والقىء الصباحى.

وللتغلب على تلك الحالة، تنصح المرأة أن تبقى بالسرير لفترة نصف ساعة فى هدوء قبل النزول، بالإضافة إلى الابتعاد عن المؤثرات النفسية عليها، وتناول فطور مكون من قطعة من الخبز مع جبن، مع زيادة عدد الوجبات الخفيفة، محذرة المرأة فى تلك الفترة من تناول أدوية مضادة للقىء بدون استشارة الطبيب، خوفاً من حدوث أى مضاعفات.

وأشارت إلى أن الثلاثة الأشهر الثانية يبدأ الثدى فى التضخم، وتبدأ البطن فى الاستدارة نتيجة كبر حجم الجنين، بالإضافة إلى أنها فى تلك الفترة تبدأ تظهر الآلام الظهر، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم الحمل، وتعانى من كثرة التبول، وتحتاج المرأة فى تلك الحالة إلى المتابعة الدورية مع الطبيب، وأغلب تلك الحالات تكون مصاحبة للحمل وتنتهى بانتهاء الحمل، بالإضافة إلى بدء ظهور نتوءات.

وأضافت أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل يبدأ الثدى فى إفراز سوائل صفراء اللون، وتبدأ أقدام المرأة فى الانتفاخ والزيادة، مشيرة إلى أن المرأة قد تصاب بمشكلة فى عدم التحكم فى البول، لذا يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية اليومية.

وأشارت إلى أن خلال الحمل يحدث زيادة الوزن وتكتسب الحامل من 10 إلى 12 كيلو جراما، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التغذية المناسبة خلال فترة الحمل.

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