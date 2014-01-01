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«المعلمين المستقلة»: وزير التعليم يلغي توزيع مكافأة الامتحانات على الأشهر

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«المعلمين المستقلة»: وزير التعليم يلغي توزيع مكافأة الامتحانات على الأشهر «المعلمين المستقلة»: وزير التعليم يلغي توزيع مكافأة الامتحانات على الأشهر

قال أيمن البيلي، معاون وزير التربية والتعليم، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، الثلاثاء، إن الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، استجاب للطلب الذي تقدم به باسم معاوني الوزير، بشأن إلغاء القرار الخاص بتوزيع مكافأة الامتحان على الشهور، لأنها لا تلقى رغبة لدى المعلمين، وتم صدور قرار من مجلس الوزراء بعد أن تمت مناقشته في اجتماع المجلس بإلغاء هذا القرار والعودة إلى النظام القديم الخاص بتقاضي المكافأة.

وأصدر «البيلي» بيانًا ذكر فيه أن «الوزير استطاع أن يلغى القرار السابق ويبقى الوضع على ما هو عليه ليتعدل جدول الأجور مرة أخرى ليبدأ المعلم المساعد بحد رفع نسبة مكافأة الامتحانات التي كانت موزعة على الأشهر ليكون المعلم المساعد 1517 والمعلم الكبير 4375 جنيهًا».

كان عدد من معلمي جماعة الإخوان المسلمين، وقيادات بنقابة المهن التعليمية التي تسيطر «الجماعة» على غالبية مقاعدها، روجوا على مدار الأسابيع الماضية بأن هناك اتجاهًا لتوزيع مكافآت الامتحانات على أشهر السنة، وأنه لن يتم تقاضيها دفعة واحدة، فضلًا عن استبعاد المعلمين من الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، وهو ما أثار غضب بين صفوف المعلمين، ووصفهم وزير التربية والتعليم بـ«المخربين».

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