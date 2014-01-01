تامر حسني: الإخلاص في العمل يحقق الأهدف.. ولابد من عودة الأمن

كتب : محمد شريف الأربعاء 01-01-2014 01:08

أكد الفنان تامر حسني، أنه حاول في بداية ظهوره إنشاء مسرح للغناء، وعزف الجيتار، وأشار، خلال استضافته في برنامج "رحلة صعود"، على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن الجروب الذي يشتغل معه يبهره كثيرًا بما يقدمه.

وتابع حسني: "كل ما الشخص ربنا يكرمه في خطوة يفكر في الخطوة اللي بعديها، عشان يفرّح الناس بعد الثقة الكبيرة اللي بيأخدها من الجمهور".

وأوضح حسني، أنه عندما بدأ حلم الغناء يتحقق له، أصبح كل يوم، يرى نفسه مشهورا أكثر، قائلا: "كان لدي طموح كبير، وعنما أحقق شيء معين، أتمنى أن أحقق آخر، بفضل جمهوري العريق الذي يحبني ويمنحني ثقته الكبيرة".

وأكد أنه يؤمن بالقدر، وأن لكل مجتهد نصيب، نافيًا أن يكون الحظ لعب دورا في شهرته، مشددًا على أن الإخلاص في العمل يحقق الأهدف المرجوة.

واستطرد حسني، قائلًا، "اليوم الذي تم اكتشافي فيه كان حلم كبير بالنسبة لي، وعمري ما هنسى اليوم ده، لما حسيت إن صوتي بدأ يظهر للناس، والفضل يرجع للإعلامية سلمى الشماع، هي اللي اكتشتفني والفضل في ظهوري يرجع إليها".

وأشار الفنان، إلى أن الوضع الأمني أثر على الفن بالسلب؛ بسبب شعور الفنانين، بما يحاك ضد بلدهم من مخاطر؛ لأن هدفنا الأول هو مستقبل بلدنا، موجهًا كلامه للجهات الأمنية: "يجب عودة الأمن حتى نعود للعمل من جديد وبشكل أفضل وأقوى من السابق".

وبسؤاله عن حفلة "استاد القاهرة"، أكد حسني، أنها استغرقت 3 ساعات، غنى فيها جميع الأغاني التي طلبت منه، وأكد أنه كان لا يريد النزول من على المسرح، حتى يحقق للجمهور كل ما يريده.