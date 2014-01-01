عادل إمام: لم استطع الرقص بالعصا في كردستان حزنا على ما يحدث في مصر

كتب : جهاد أحمد منذ 60 دقيقة

قال الفنان عادل إمام، إن "الذين يحرقون و يخربون الوطن لا يمكن أن يكونوا مصريين"، وأضاف أنه لا يجد تفسيرا لـ"حالة الغل و الشر الموجودة داخل نفوس البعض خلال الفترة الماضية".

وأضاف إمام خلال لقائه مع أشرف عبد الباقي في أولى حلقات برنامج "مصر البيت الكبير" على قناة "الحياة" أنه عندما كان ضيفا في منطقة كردستان في العراق، طلب منه مشاركتهم الرقص بالعصا، ولكنه رد عليهم بأن المصريين يرقصون أيضا بالعصا، لكنه لا يستطيع الرقص و مصر تمر بهذه الظروف، وأخذ يهتف بعلو صوته "يا رب احفظ مصر".

وأكد إمام أنه "على جماعة الاخوان المسلمين الرحيل طالما لا تستطيع الاندماج مع المجتمع المصري"، واصفا فترة حكمهم لمصر بـ "الكوميدية"، مستنكرا ما كان يردده الاخوان في اعتصام "رابعة" من "زيارة سيدنا جبريل لهم، وغيرها من الأقاويل التي لا تتناسب مع الواقع".