تامر حسني: أحرص على تقديم الثقافة الشرقية عند الغناء مع فنانين أجانب

كتب : جهاد أحمد منذ 36 دقيقة

قال الفنان تامر حسني، أنه اجتهد كثيرا لإقناع الفنان العالمي سنوب دوج بالظهور معه في الفيديو كليب وهو يرتدي جلبابا شرقيا.

وأشار خلال لقائه ببرنامج "رحلة صعود" الذي يتناول رحلة تامر حسني الفنية خلال 10 أعوام، إلى أنه وجد صعوبة كبيرة خلال تسجيل الأغنية التي جمعته بالفنان العالمي أكون، حيث غنى "أكون" مقطعا كاملا باللغة العربية، مشيرا إلى أنه ظل معه حتى يتقن النطق باللغة العربية خلال أدائه للأغنية.

وأبدى الفنان أحمد فهمي، خلال فيديو قصير، عرض أثناء البرنامج إعجابه بالدويتو الذي قدمه تامر حسني مع الفنان العالمي سنوب دوج "سي السيد"، مؤكدا إعجابه بفكرة ارتداء "سنوب دوج" للجلباب الشرقي في الفيديو، مشيرا إلى أن تامر يتميز بأنه يفرض فنه وثقافته على الغرب ولا يخرج ليغني معهم ألوانهم الغنائية مثلما يفعل كثيرون.

وأضاف تامر حسني، أنه غنى في عيد ميلاد الفنان العالمي "كوينسي جونز" الذي أبدى إعجابه بأغنية "كل سنة وأنت طيب"، وظل طوال السهرة يطالبه بتكرارها.

وأكد حسني، أنه من خلال خبرته وتجربته في الحياة، لا يوجد مستحيل أمام الإرادة والإصرار، مطالبا الشباب بالتحلي بالصبر والاجتهاد لتحقيق الأحلام.