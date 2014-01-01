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"الزعيم": سعيد صالح صديق الدرب.. ويسرا جميلة الجميلات.. ووحيد حامد "رفيق السلاح"

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"الزعيم": سعيد صالح صديق الدرب.. ويسرا جميلة الجميلات.. ووحيد حامد "رفيق السلاح" "الزعيم": سعيد صالح صديق الدرب.. ويسرا جميلة الجميلات.. ووحيد حامد "رفيق السلاح"

كتب : جهاد أحمد منذ 15 دقيقة

قال الفنان عادل إمام إن الفنان سعيد صالح يعتبر بمثابة أخ وصديق ورفيق دربه وكفاحه.

وأضاف إمام، خلال لقائه مع أشرف عبد الباقي ببرنامج " البيت الكبير" على قناة الحياة، أن الفنانة يسرا "جميلة الجميلات"، مشيرا إلى جمال روحها، وأنها جميلة أيضا على المستوى الشخصي.

ومن ناحية أخرى قال إن الشاعر أحمد فؤاد نجم قيمة كبيرة لا تعوض، وعن وحيد حامد أوضح إمام أنه يعتبره رفيق السلاح.

وفي نهاية الحلقة حرصت أسرة البرنامج، على الاحتفال بالعام الجديد، بصحبة الزعيم عادل إمام، وإطفاء شموع "تورتة" العام الجديد، وتمنى أن يحفظ الله الفريق لمصر والمصريين.

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