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الجيش السوداني يستعيد منطقة في جنوب "كردفان" من متمردين

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الجيش السوداني يستعيد منطقة في جنوب "كردفان" من متمردين الجيش السوداني يستعيد منطقة في جنوب "كردفان" من متمردين

كتب : أ.ف.ب الثلاثاء 31-12-2013 21:12

أعلن الجيش السوداني اليوم، أنه استعاد منطقة من المتمردين الذين يقاتلونه في ولاية جنوب "كردفان" منذ عام 2011 .

وقال الجيش في بيان بثته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا": تمكنت قواتكم المسلحة صباح اليوم من دخول منطقة "العرديبة" بالجبال الشرقية بولاية جنوب "كردفان"، كما تمكنت من الاستيلاء على أكثر من ثلاثين عربة مسلحة وكمية من العتاد الحربي والذخيرة، مشيرا إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ونفى متمردو الحركة الشعبية شمال السودان تخليهم عن أي موقع من المواقع التي يسيطرون عليها في الولاية. وقال المتحدث باسم الحركة أرنو لودي لوكالة أنباء"فرانس برس" -عبر الهاتف من نيروبي- هذا الأمر غير صحيح ونحن متمسكون بمواقعنا ولم نتخل عنها، مضيفا "صحيح هناك اشتباكات متواصلة في المنطقة ولم يسيطر أي طرف على هذه المنطقة".

وقال الرئيس السوداني عمر البشير- في خطاب بمناسبة عيد استقلال البلاد بثه التلفزيون الرسمي- إن العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة في جنوب "كردفان" أحرزت تقدما جيدا لمصلحة الدولة، مضيفا "نهنئ القوات المسلحة بالنصر الذي حققته في منطقة "عرديبه" ونظافة الجبال الشرقية من جنوب "كردفان" من فلول العمالة والارتزاق.

والحركة الشعبية التي تقاتل في جنوب "كردفان" و"النيل الازرق"، هي جزء من تحالف باسم الجبهة الثورية السودانية، التي تضم معها ثلاث حركات متمردة تقاتل الخرطوم في إقليم "دارفور" غرب السودان منذ عام 2003.

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