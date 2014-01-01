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إصابة نور السيد .. واللاعب: سأشارك أمام الإسماعيلي

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إصابة نور السيد .. واللاعب: سأشارك أمام الإسماعيلي إصابة نور السيد .. واللاعب: سأشارك أمام الإسماعيلي

تعرض نور السيد لاعب وسط الزمالك لإصابة في تدريبات فريقه يوم الثلاثاء مما استدعى خروجه من المران استعدادا للقاء الإسماعيلي في الثاني من يناير المقبل.

ولكن نور السيد أكد في تصريحاته لموقع الزمالك الرسمي يوم الثلاثاء: "شعرت ببعض الألام في العضلة الخلفية وفضل الجهاز منحي راحة حتى لا تتفاقم الإصابة".

وأضاف "سأشارك أمام الإسماعيلي وأعود للتدريبات بشكل طبيعي يوم الأربعاء".

وشدد نور السيد على أهمية لقاء الإسماعيلي وحصد النقاط الثلاثة.

واختتم "نسعى للانفراد بصدارة المجموعة واستمرار مشوار الفريق خاصة وأننا نريد الفوز بالدوري".

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فيديو اليوم السابع