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الإسماعيلي بدون شوقي السعيد أمام الزمالك .. وعبد ربه يعود

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الإسماعيلي بدون شوقي السعيد أمام الزمالك .. وعبد ربه يعود الإسماعيلي بدون شوقي السعيد أمام الزمالك .. وعبد ربه يعود

تأكد غياب شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي عن مواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

وقال مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي بالإسماعيلي لـFilGoal.com: "أصيب شوقي بشرخ في عضلات البطن، وكان لدينا أملا في ارتدائه لحزام طبي ولكن بالتجربة لم يستطع اللاعب".

وأضاف "لن يشارك شوقي السعيد أمام الزمالك، وسيخوض برنامج تأهيلي لمدة لا تقل عن أسبوعين".

ويعتمد الدراويش على شوقي السعيد في خط الدفاع وأيضا مركز الوسط، ونجح في تسجيل هدفا خلال مواجهة تليفونات بني سويف بالجولة الماضي.

وانضم شوقي السعيد للإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء تعاقده مع الجونة.

وأوضح الباز أن حسني عبد ربه قائد الفريق سيشارك في لقاء الزمالك بعد إتمام شفائه من آثار الشد في العضلة الخلفية.

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