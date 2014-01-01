أخبار عاجلة

مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أزمة حول ملعب استضافة لقاء الزمالك والإسماعيلي

Google+ Print
أزمة حول ملعب استضافة لقاء الزمالك والإسماعيلي أزمة حول ملعب استضافة لقاء الزمالك والإسماعيلي

تسببت المديونيات على نادي الزمالك في تعثر إقامة لقاء الإسماعيلي على استاد الدفاع الجوي بعدما تم نقل مواجهة الجولة الثالثة المقرر لها يوم الأحد من استاد القاهرة.

وكان الأمن قد رفض اقامة اللقاء باستاد القاهرة ونقلها إلى الدفاع الجوي، ولكن مسؤولي الدفاع الجوي رفضوا استضافة المباراة لوجود مديونيات على الزمالك بحسب ما أكده موقع الاتحاد الرسمي لكرة القدم.

وتجرى حاليا محاولات لإعادة المباراة إلى استاد القاهرة.

ولم يعرف حتى قبل إقامة اللقاء بيومين مكان استضافة المباراة، وينتظر أن يبذل مسؤولو اتحاد الكرة محاولات مع الأمن لتأمين اللقاء باستاد القاهرة الدولي في الساعات القليلة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع