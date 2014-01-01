أزمة حول ملعب استضافة لقاء الزمالك والإسماعيلي

تسببت المديونيات على نادي الزمالك في تعثر إقامة لقاء الإسماعيلي على استاد الدفاع الجوي بعدما تم نقل مواجهة الجولة الثالثة المقرر لها يوم الأحد من استاد القاهرة.

وكان الأمن قد رفض اقامة اللقاء باستاد القاهرة ونقلها إلى الدفاع الجوي، ولكن مسؤولي الدفاع الجوي رفضوا استضافة المباراة لوجود مديونيات على الزمالك بحسب ما أكده موقع الاتحاد الرسمي لكرة القدم.

وتجرى حاليا محاولات لإعادة المباراة إلى استاد القاهرة.

ولم يعرف حتى قبل إقامة اللقاء بيومين مكان استضافة المباراة، وينتظر أن يبذل مسؤولو اتحاد الكرة محاولات مع الأمن لتأمين اللقاء باستاد القاهرة الدولي في الساعات القليلة المقبلة.