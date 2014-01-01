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أحمد حلمي: اعتدنا الاحتفال برأس السنة في بيت "السقا".. وتغيير "النظارات" هواية قديمة

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أحمد حلمي: اعتدنا الاحتفال برأس السنة في بيت "السقا".. وتغيير "النظارات" هواية قديمة أحمد حلمي: اعتدنا الاحتفال برأس السنة في بيت "السقا".. وتغيير "النظارات" هواية قديمة
لا أعرف الكثير عن "فيس بوك" لكنى أدمن منافسة منى زكي في لعبة "كاندي كراش"

كتب : جهاد أحمد الثلاثاء 31-12-2013 22:59

وصف الفنان أحمد حلمي، ذكرياته عن فترة دراسته بمعهد الفنون المسرحية بأنها "لا تنسى"، مؤكدا أن علاقته بزملائه وممثلي جيله ومنهم أحمد السقا ومحمد سعد وكريم عبد العزيز قوية جدا.

وأشار حلمي خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في " على قناة MBC مصر إلى أنه "كان يجتمع مع أصدقائه من الفنانين في منزل أحمد السقا للاحتفال برأس السنة". وتطرق إلى الحديث عن بداياته الفنية حين عمل مهندسا للديكور المسرحي وكان يؤدي بعض الأدوار التمثيلية ثم جاءته فكرة برنامج الأطفال "لعب عيال" الذي لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وأشار حلمي إلى عشقه للنظارات، مؤكدا أن حرصه على تغيير نظاراته في برنامج "Arabs Got Talent" لم يكن من أجل البرنامج فقط، وإنما هى عادته فى حياته اليومية، مؤكدا حبه للنظارات منذ صغره، حين كان يطالب والده دائما بشراء نظارة جديدة برغم عدم حاجته لها، مشيرا إلى أنه يملك خزانة كاملة للاحتفاظ بنظاراته فيها.

وفاجأ فريق عمل البرنامج حلمي بزيارة الطفلة نور عثمان التي شاركت مؤخرا في برنامج اكتشاف المواهب "Arabs Got Talent".

وأكد حلمي أنه لا يعرف الكثير عن عالم "فيس بوك" لكنه ينافس زوجته الفنانة منى زكي دائما في لعبة "كاندي كراش".

وتمنى حلمي في نهاية اللقاء أن تنعم مصر بالاستقرار خلال العام الجديد، مشيرا إلى أنه على الرغم من سعادته واستمتاعه بالسفر للخارج، لكنه يحزن من ابتعاده عن مصر، التي يتمنى أن يراها دوما أفضل مما هى عليه حاليا، بحسب قوله.

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