الداخلية: لا صحة لاقتحام كنيسة مارجرجس في عين شمس

كتب : محمد عاشور منذ 44 دقيقة

قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن أجهزة الأمن تسيطر على الأوضاع في الشارع المصري. وشدد على أنه لا صحة لما يقال عن محاولة اقتحام كنيسة ماري جرجس في منطقة عين شمس، مؤكدا أن قوات الأمن تعاملت مع المشاركين في إحدى المسيرات التي كانت على مقربة من الكنيسة بحزم وقوة.

وأضاف عبد اللطيف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أن تجمعا لأنصار الإخوان ألقوا زجاجات المولوتوف الحارقة على سيارة شرطة بمنطقة المهندسين، ما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة بحروق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، أنه أثناء مرور مسيرة لأنصار الإخوان في منطقة حلون تعدى المشاركون فيها على سيارة تابعة لقوات الأمن وتمت السيطرة على الموقف وتفريقهم.