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الأردن تقرر رفع أسعار المشتقات النفطية في يناير 2014

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الأردن تقرر رفع أسعار المشتقات النفطية في يناير 2014 الأردن تقرر رفع أسعار المشتقات النفطية في يناير 2014

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، الدكتور حاتم الحلواني، الثلاثاء، رفع المشتقات النفطية، في يناير 2014، بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3%.

وأوضح بيان للوزارة أن سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص رقم أوكتان «90» سيكون ثمنه 830 فلسًا مقابل 810 فلسات، فيما سيكون سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص رقم أوكتان «95» 1010 فلسات مقابل 980 فلسًا، ولتر السولار 685 فلسًا مقابل 670، ولتر الكيروسين 685 فلسًا مقابل 670.

وأضاف أن سعر الغاز البترولي المسال (5 .12 كجم)، للاستخدام المنزلي والمطاعم الشعبية، استقر عند سعر 10 دنانير للأسطوانة، وارتفعت أسطوانة الغاز البترولي المسال (50 كجم) من 92 .47 دينار إلى 04 .59.

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