تونس2013 : سقوط “النهضة” .. استقالة “العريض” .. اغتيال العلمانيين

إعداد: محمد الجرجاوي

رغم مرور ثلاث سنوات على قيام ثورة “الياسمين” التونسية وهروب الرئيس السابق زين العابدين بن على وزوجته ليلى الطرابلسى إلى فرنسا ثم السعودية إلا أن عام2013 شهد زخماً ما بين الأطراف السياسية فى البلاد خاصة بين حركة”النهضة” الإسلامية والاتحاد العام التونسي للشغل،وتمثل ذلك الزخم فى المظاهرات الاحتجاجية من جانب المعارضة على حكومة “الترويكا” (الحكومة التونسية التي تقودها النهضة وعضوية حزبين آخرين وهما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)برئاسة على العريض رئيس الحكومة السابق والذى كان تابع بشكل قوى لحركة “النهضة” المسيطرة على جميع أركان الدولة التونسية.

وكانت حركة “النهضة” قد أعلنت عن قبول مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل ليكون منطلقاً للحوار الوطني،لكن المعارضة التونسية رفضت المقترحات التى قدمتها “النهضة” الحاكمة لإنهاء الأزمة السياسية.

ووقعت المعارضة التونسية وحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم على اتفاق “خارطة طريق” تنص على تشكيل حكومة من المستقلين لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي لفتها بعد اغتيال ناشطين معارضين.

وجاء التوقيع في الجلسة التمهيدية لمؤتمر الحوار الوطني في مقر البرلمان بالعاصمة التونسية، وهو أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الحاكم.

وتقدمت بخارطة الطريق تلك المركزية النقابية في تونس وثلاث منظمات أهلية أخرى، ووقعها حزبان في التحالف الحاكم الذي يضم حركة النهضة الإسلامية وحزبي “المؤتمر” و”التكتل” العلمانيين.

ووقع على الاتفاق راشد الغنوشي عن حركة النهضة والمولدي الرياحي القيادي في حزب “التكتل” ورفض عماد الدايمي ممثل حزب المؤتمر التوقيع على نسخة الاتفاق التي تسلمها، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

بينما من المعارضة وقع كل من الباجي قايد السبسي زعيم حزب “نداء الوطن”، وحمه الهمامي ممثل حزب “العمال” والناطق الرسمي للجبهة الشعبية (وهي ائتلاف يضم 10 أحزاب يسارية)، وبعض الأحزاب الصغيرة.

ونصت خارطة الطريق على أنه يتوجب على الحكومة التونسية الحالية برئاسة علي العريض تقديم استقالتها خلال أجل أقصاه 21يوم من جلسة المفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة.

وبعد ذلك بدأت جلسات الحوار الوطنى بشكر من العباسي لجميع الأطراف على الدخول في هذا الحوار لأنهم يفتحون باب الأمل للتونسيين والتونسيات.

وطالبت المعارضة فى خارطة الطريق بتشكيل حكومة جديدة من كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، تمنح الصلاحيات الكاملة لإدارة البلاد ولا يحق لأعضائها الترشيح في الانتخابات القادمة.

كما ألزمت خارطة الطريق المجلس التأسيسي بإنهاء عملية اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات خلال أسبوع من بدء المفاوضات المباشرة، وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين.

وتعين على المجلس التأسيسي المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع، من جلسة المفاوضات حسب نص الاتفاق.

> واستمرت المفاوضات ثلاثة أسابيع تمهيداً لاستقالة الحكومة وإفساح المجال أمام تولي حكومة لتصريف الأعمال لحين إجراء الانتخابات العامة.

ووافقت حركة النهضة الإسلامية المعتدلة على استقالة الحكومة بعد المحادثات كسبيل لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.

وجاء إعلان موعد المفاوضات المباشرة بعد لقاء زعيم النهضة راشد الغنوشي الأمين العام لاتحاد الشغل حسين عباسي.

وشهدت تونس أسوأ ازمة سياسية فى 2013 خاصةً بعد اغتيال المعارضين العلمانيين شكري بلعيد في فبراير ومحمد البراهمي في يوليو الماضيين.

ما أثار المعارضة العلمانية لمطالبة الحكومة التي تقودها حركة النهضة بالاستقالة.

وبعد ذلك عقدت الحكومة التونسية،والمعارضة جلسات حوار وطني في محاولة إنهاء الأزمة السياسية في البلاد وتشكيل حكومة تسيير أعمال والإعداد للانتخابات المقبلة.

وجاءت الجلسات بعد إرجاء أكثر من مرة وتعهد علي العريض باستقالة حكومته خلال ثلاثة أسابيع كما ورد في خريطة الطريق.

ووصف حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الوسيط في هذه المفاوضات، على صفحته على فيسبوك افتتاح المفاوضات بقوله “يعتبر اليوم موعدا مهما في تاريخ تونس، وأن العالم بأسره في انتظارنا”.

وأكد العباسي على أن العمل مع النهضة لتنفيذ خارطة الطريق في الإطار الزمني المحدد والتوافق على الدستور،موضحاً أنه سيتم إنشاء لجان ستتعامل مع ثلاث قضايا تشكيل حكومة جديدة وصياغة الدستور والانتخابات المقبلة.

وبالفعل وافق حزب النهضة الحاكم على استقالة الحكومة في نهاية محادثات الحوار التي استمرت ثلاثة أسابيع، والتى تم الاتفاق فيها على الاتفاق على حكومة غير حزبية تسير الأعمال حتى موعد الانتخابات المقبلة.

وتم التوافق بين جميع المشاركين بالحوار الوطنى اختيار وزير الصناعة، مهدي جمعة، لتولي منصب رئيس حكومة تسيير أعمال حتى الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل.

وجاء هذا التعيين ضمن اتفاق تنازلت بموجبه حركة النهضة الإسلامية عن السلطة من أجل إنهاء الأزمة السياسية التي تفجرت في يوليو باغتيال السياسي البارز محمد البراهيمي.

وكان جمعة واحداً من ستة أشخاص طرحت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني أسماءهم في وقت سابق اليوم كمرشحين للمنصب.

وجاء ذلك بعدما رفض مصطفى الفيلالي (92 عاما) تولي المنصب بعدما اتفق المشاركون في الحوار عليه في وقت سابق.

> وشهدت تونس خلال2013 أحداث ميدانية مثل مواجهات الجيش التونسى للمسلحين فى جبل اشتباكات بين قوات الأمن التونسية والمتطرفين الإسلاميين مسلحين المنتمون لتنظيم القاعدة في جبل الشعانبي بالقصرين قرب الحدود الجزائرية.

وترتبط هذه المجموعة بجماعة “أنصار الشريعة” التونسية التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية واتهمت بالتخطيط لاغتيالات وبزعزعة استقرار البلاد.

وبحسب وزارة الداخلية التونسية، فان قائد انصار الشريعة أبو عياض والقاتلين المفترضين للمعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، هما كمال القضقاضي والتونسي الفرنسي ابوبكر الحكيم، متحصنون بجبل الشعانبي حيث قتل 15 جنديا بايدي مسلحين متطرفين فى تلك المواجهات.

وشن الجيش التونسي عدة ضربات جوية ضد مواقع المسلحين وتم اعتقال “أبو عياض” من قبل وحدات أمنية خاصة أمريكية بمساعدة وحدات أمنية ليبية يوم 30 ديسمبر الماضى.

بينما شهدت مدينة تونس قيام انتحارى بتفجير نفسه وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار وقع في شاطئ بالقرب من فندق بالمدينة السياحية.

وأفادت وزارة الداخلية بأنه “لم يتم تسجيل خسائر مادية أو بشرية” جراء الحادث، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

> وبالتزامن مع الحادث، أعلنت سلطات الأمن إحباط مخطط لتفجير انتحاري كان يستهدف قبر الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير التي تبعد نحو 20 كلم جنوبي سوسة.