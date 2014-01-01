مشاعر الولاء والانتماء تتدفق عبر «شكراً خليفة»

شهد وسم «شكرا خليفة» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله» تفاعلاً واهتماماً كبيرين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث تدفقت مشاعر المواطنين المعبرة عن الولاء والانتماء لقائد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظة الله».

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي سجل وسم #شكرا_خليفة بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقه أكثر من 70 ألف مشاركة. وعبر موقعي التواصل الإجتماعي "تويتر"و «إنستغرام».

وأكد مغردون شكرهم وامتنانهم إلى رئيس الدولة الذي يضع رفاهية المواطنين على رأس الأولويات، لافتين إلى أن سموه وضع الإمارات في المقدمة عالميا وهو ما أكدته التقارير الدولية.

وأشاروا إلى أن أيادي رئيس الدولة البيضاء وصلت إلى المحرومين في بقاع الأرض، وهو ما جعل الدولة رائدة في مجال العمل الخيري والإنساني.

نهضة شاملة

وتفصيلاً قال راشد بن جرش: «يا أبونا يا زايد الخير شكراً لأنك نهضت بالإمارات للعُلا، وشكراً لأن أهديتنا خليفة».

ودون حمد المنصوري : «قائد عن مليون قائد.. بالأمس كان الولد البار أفلا يستحق البر من أبنائه اليوم. يقف، ويدعم، ويبتسم، ويتكلم لأبنائه شعب الإمارات»،

وقال صالح الراشدي: «تستحق منا الشكر والعرفان يا قائدنا الشامخ على كل ما قدمته لوطنك وشعبك».

وغرد علي الإماراتي : «سطرها القائد الفذ محمد بن راشد صاحب الفكر النير ورددها اسعد شعب ملبي النداء بشكر قائد المبادرات والقلب العطوف».

ولفت منير أحمد إلى تكامل القيادة في الدولة قائلاً: «إن تكامل القيادة وتناغمها في دولة الإمارات العربية المتحدة هو سر قوتها ونجاح مسيرتها وتماسك وحدتها».

ودونت زينب: «أنا مش إماراتية ولكنني لبنانية عشت في الإمارات وتمنيت أن تكون بلادي.. دام عزك إماراتي».

وقال محمد العامري : «يا حظ شعبٍ له خليفة قايد ويا حظ قايد شعبه يحبونه».

وأكد الشامسي أن الكلمات لا تفي رئيس الدولة حقه قائلاً: «لن تفي الكلمات للتعبير عن مدى حبنا وامتناننا لك . فقط سنقول لك: الله يحفظك للإمارات وشعبها».

وغرد محب الإمارات: «هي كلمة صغيرة وبسيطة.. وأقل من جنابك وعظيم مقامك .. ولكنها الوحيدة التي نملكها بعد الدعاء لله في جوفنا بتوفيقك وحفظك».

ودونت غلا زايد : «في آخر ساعات من 2013 نحن أسعد شعب تحت قيادة آل نهيان وآل مكتوم».

وقالت منال : «شكراً على الأوقات الجميلة التي نقضيها في الإمارات والذكريات السعيدة بعد كل زيارة، دمت فخراً».

مجد وحكمة

وقالت شيخة الفلاسي : «شكرا سمو القادة شكرا لمن رفع الإمارات وعلَمها وشعبها إلى أعالي المجد وألبسها بحكمته وبصيرته وشاح العزة والكرامة والسؤدد».

وغرد عشقي الإمارات : «عساني ألتقي بك وأحب راسك وكأني أحب أبويه زايد رحمة الله عليه شكرا لك يوبا خليفة».

وقال محمد القطاعي : «شيوخ الإمارات.. حُبّهم في قلوب شعبهم غير».

ودونت سوزان الأحمدي: « تستحق منا الشكر والعرفان يا قائدنا الشامخ على كل ما قدمته لوطنك وشعبك».

وقال بو ذياب الإماراتي : «شيوخ الإمارات من أبوظبي الى رأس الخيمة عبروا عن حبهم وشكرهم لخليفة، تيقن أننا بخير».

وغرد حسين العامري : «ربي يحفظك يا ربان السفينه وقايدها .. ونحن نماري بك امام شعوب الأرض بطيبك وفعلك وحبك لشعبك».

وقال ابن الإمارات : «هل هناك كلمات وعبارات تستطيع أن تشكرك يا أعظم قائد إلا انك هذا الشبل من ذاك الأسد، رحم الله زايد وأطال الله بعمرك يا خليفة».

ودون حمدان الهاجري : «أسعد شعب .. بفضل من الله ومن ثم القيادة الحكيمة لوالدي خليفة .. أبناؤك وعلى نهجك سائرون».

وقال فزاع : «تغريداتنا المليئة بالشكر والعرفان لقائدنا خليفة بن زايد تزين تويتر».

وغردت بشاير البادي : «إن تكامل القيادة وتناغمها في دولة الإمارات العربية المتحدة هو سر قوتها ونجاح مسيرتها وتماسك وحدتها».

ودونت ريما : «أنا لست إماراتية ولكن اقول شكرا لأنك أحببت شعبك وأحبك شعبك، دولة شامخة رعاك الله».

أمن وأمان

وقالت شيخة : «اللهم احفظ الإمارات وأهلها وأدم علينا الأمن والأمان اللهم من أراد بالإمارات شراً أهلكهم ورجع كيدهم في نحورهم».

ودون إماراتي العز : «نُودع عام 2013 بسعادة وبشكر لمن كان سبباً في ان نكون أسعد شعب في هذا العام».

وغرد رمز الفخر : «لأنك رمز للقيادة الرشيدة والحكيمة للبلاد، ولجهود سموكم الرامية إلى إعلاء شأن الإمارات وتحقيق السعادة لشعبها الله يحفظك يارب».

وقال نبيل الكثيري : «شكراً زعيمنا، أهدي سموك كتابي - شيوخ المجد صناع السعادة - داعياً الله سبحانه تعالى أن يطيل في عمرك ويحفظك لنا».

وقالت محبة الامارات : «اللهم إنا نشهدك أننا أحببنا خليفة بن زايد فأحبه، اللهم إنه غمرنا بكرمه وثنائه فكرمه بطول العمر في طاعتك يارب العالمين».

ووجه سعيد الوشاحي الشكر لرئيس الدولة قائلاً: «شكراً خليفة لأننا بعد فضل الله ورعايتك لنا؛ أصبحنا أسعد شعوب هذه الأرض وأكثر الدول تقدماً».

وقالت مريم : «شكراً خليفة وسم جميل دعا إليه الشيخ محمد بن راشد وهو يدل على سمو خلقه فكل يسند الفضل للآخر، والحقيقة أن شيوخنا نعمة تفضل الله بها علينا».

وغرد بو عبد الله الاماراتي : «والله جميع كلمات وجمل الشكر والثناء وبكل لغات ولهجات العالم قليلة في حقك سيدي، فشكراً بكل لغات العالم والدنا الحنون خليفة».

وقال حسين : «شكراً خليفة من القلب ومن الروح والجسد، شكراً خليفة قالها الصغير قبل الكبير، شكراً خليفة الأب المعلم العطوف، شكراً خليفة على كل شيء».

ودون درع دبي : «نحبك لأنك حكمت بالعدل والدين، نحبك لأنك فخرنا وعزنا، نحبك لأنك أبونا، نحبك لأنك ولد العود الذي غاب عن عيوننا وحاضر في قلوبنا».

وغردت سماح : «جميل لو خصصنا جزءا من وقتنا في الدعاء لباني هذه الدولة الشيخ زايد بن سلطان وحكامها ونشكر الله على النعمة التي وهبها إيانا».

وقال سامي الحسيني : «من أسعد شعب إلى قائد الوطن الغالي، وشكراً لمن حول الحلم إلى حقيقة على أرض إماراتنا الحبيبة».

ودون سعيد الشيخ : «كلمة قليلة في حق خليفة زايد قائد الأمة، اللهم ادم علينا الأمن والأمان، واحفظ هذا الوطن وحكامه وشعبه وأنعم علينا من فضلك وبركاتك».

غردت دبلوماسية : «الله يعزك يا خليفة ويرعاك .. يا شيخنا الغالي وقائد وطننا».

ودون مطر المرر : «الشيخ خليفة نعمة من نعم الله علينا، وهبه الله قلبا رحيما ورأيا سديدا فبلغ خيره القاصي والداني، فاللهم لك الحمد». وقال منصور : «بك نطَمن شعبنا ومنهو نصانا والفرَح عم الوطن وأمسىَ وليفه .. وها السنه عيدين بيعَيد حمانا وأكبَر العيدين شيخ اسمه خليفه».

وقال أحمد بوخاطر : «الحمدلله الذي رزقنا وأعطانا قائدنا خليفة بن زايد، لك الولاء وعشت ذخراً لنا وللوطن اللهم لك الشكر».

قول وفعل

وعبرت ابنة زايد عن شكرها لرئيس الدولة قائلة : «أمي تقول: شكرا خليفة ما توفيه حقه في تويتر، شكراً خليفة لازم يكون قول وفعل نبني فيها الإمارات ونرفع علما فوق بالسما».

وقالت ميثاء بنت حمد : «يعيش القايد اللي في حماه نعيش ويسلم لي بنى وأسس وصان عماد هالدولة».

ودون عبيد الظاهري : «كم عائلة أفرحت في هذا العيد المبارك بعد إن أرجعت لهم غالي أبعدته الشيكات، ربي أفرحه وأسعده وارزقه الصحة والعافية».

وغرد عبد الله ناصر النعيمي : «من طلع من داره.. قل مقداره، إلا الاماراتيين «ولله الحمد» لهم التقدير في كل دول العالم وذلك بفضل الله ثم السمعة الطيبة».

وأنشد علي سالم قائلاً: «قالها «فزاع « أبو سلطان ... ابوسلطان عز الدولة الي عزها مشهود عزيز الراس والراس عزيز تعزه امتانه».

وقال جاسم : «أجدد لك خليفة حبي وعهدي.. باسمي وباسم شبان اجدادي.. بأن أبقى تحت رايتك متجدي، ولو دمي يجاري موجة الوادي».

ودون محب الإمارات : «محمد بن راشد: خليفة بن زايد قائد عالمي مختلف وناجح ومحبوب من شعبه يعمل بهدوء وينجز من دون ضجيج».

وقال صالح : «كلمة شكراً تبخس حقك يالوالد الكل يحسدنا فيك ربي يخليك لنا ويحفظك ويطول لنا أبعمرك أبونا الغالي».

ودون علي سنجل : «الفكر الإيجابي وثقة القيادة في شعب الإمارات وحب الشعب للقيادة أساس التقدم».

وغرد بو زايد : «كل عام وانته ذخر لنا يا ابوسلطان ويعلها سنه خير على أسعد شعب وجميع بلاد المسلمين يارب».

وقالت عشقي دبي : «اللهم احفظ خليفة بن زايد، اللهم احفظ وطنا لك الله كم نحبك يا بلدنا، فداك الحال والمال وولدنا تعلمنا نحبك قبل نخلق».

وغرد محمد الكمالي : «وان رددناها فلن نوفي لك حقك، ان رددناها كل يوم فأنت واخوانك الحكام تستحقون الأكثر والأفضل دائماً وأبداً. ربي احفظ خليفة».