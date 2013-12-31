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وزير: وفدا محادثات جنوب السودان يصلان إثيوبيا غدا

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وزير: وفدا محادثات جنوب السودان يصلان إثيوبيا غدا وزير: وفدا محادثات جنوب السودان يصلان إثيوبيا غدا

قال وزير الخارجية الإثيوبى توادروس أدهانوم، إن وفدى حكومة جنوب السودان والمتمردين فى محادثات السلام فى إثيوبيا، سيصلان غدًا الأربعاء، أى بعد يوم من الموعد المقرر مع استمرار القتال، للسيطرة على بور البلدة الرئيسية فى ولاية جونقلى.

وقال أدهانوم وهو رئيس وفد الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد)، الذى يتوسط بين الجانبين لرويترز هاتفيًا من العاصمة أديس أبابا "أشعر بالقلق لاحتمال أن يعطل استمرار القتال فى بور بدء هذه المحادثات."

وأضاف "آمل أن يصل الوفدان غدًا (الأربعاء) وبدء المحادثات وتسوية هذه المشكلة نهائيًا."

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