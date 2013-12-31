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هبوط اضطراري لطائرة ليبية بمطار القاهرة لوفاة راكب أثناء الرحلة

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هبوط اضطراري لطائرة ليبية بمطار القاهرة لوفاة راكب أثناء الرحلة هبوط اضطراري لطائرة ليبية بمطار القاهرة لوفاة راكب أثناء الرحلة

مطار القاهرة

أضطر قائد طائرة الخطوط الأفريقية – الليبية التي كانت في طريقها من عمان إلى طرابلس للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء بسبب وفاة راكب ليبي الجنسية أثناء الرحلة.

فوجئ قائد الطائرة بطاقم الضيافة يطلب منه الهبوط الاضطراري بأقرب مطار لإنقاذ حياة راكب ليبي أصيب بأزمة صحية مفاجئة، وعلى الفور طلب قائد الطائرة من برج المراقبة بمطار القاهرة السماح له بالهبوط.

وباستدعاء طبيب الحجر الصحي للكشف على الراكب تبين أنه توفي، قبيل هبوط الطائرة بدقائق، تم إنزال الجثمان من الطائرة ونقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار وإبلاغ السفارة الليبية، وأقلعت الطائرة بعد ساعة من هبوطها لاستئناف رحلتها.

أ ش أ

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