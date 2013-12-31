هيونداى للصلب تعتزم بناء مصنع جديد بتكلفة 804 ملايين دولار

قالت شركة هيونداى ستيل ثانى أكبر منتج للصلب فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم استثمار 844.2 مليار وون (804.8 مليون دولار) فى بناء مصنع جديد فى المنطقة الساحلية غربى البلاد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الشركة أن المصنع الذى سينتج الجيل الجديد من الصلب الخاص سيكتمل تشييده فى أكتوبر عام 2015.

وستقوم هيونداى ستيل وهى وحدة من مجموعة "هيونداى موتور جروب" ببناء المصنع الجديد فى مدينة دانجين /123 كم جنوب غرب العاصمة سول.

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