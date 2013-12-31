الداخلية: استنفار أمني غير مسبوق لتأمين أعياد الميلاد

كتب : محمد بركات منذ 47 دقيقة

قال مصدر أمني، إن وزارة الداخلية في حالة استنفار أمني لم يسبق له مثيل؛ لتأمين احتفالات الأخوة المسحيين بأعياد الميلاد واحتفالات المواطنين بالعام الجديد.

وأكد المصدر، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يتابع الوضع الأمني لحظة بلحظة، مع جميع القيادات الأمنية، التي تنفذ تعليمات صارمة باليقظة والاستعداد على مدار الـ24 ساعة.

وشدد المصدر، على أن رجال الشرطة عازمين على بذل كافة التضحيات من أجل استقرار الوطن، ونشر الأمن، وحذر من أي محاولة تهدد استقرار البلاد؛ لأن الرد سيكون قاسيا.