مدير أمن الغربية يتفقد الحالة الأمنية أمام الكنائس بالمحافظة

تفقد اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، واللواء عبد الرحمن شرف، نائب مدير أمن الغربية الحالة الأمنية بعدد من الكنائس بالمحافظة.

وأكد مدير الأمن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، بانتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة بالمناطق المحيطة بالكنائس، ووضع الحواجز الحديدية، ومنع تواجد أية سيارات بمحيط الكنائس، منوها بأنه تم تأمين مداخل ومخارج المحافظة، وانتشار خبراء المفرقعات والإسعاف والحماية المدنية بمحيط جميع الكنائس.

وفى سياق متصل، نجحت قوات الأمن بالمحلة فى إعادة الهدوء إلى المدينة وإلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية التى أثارت الشغب بشارع مدرسة التجارة المتفرع من شارع الجيش.

وصرح اللواء حسام خليفة، مدير قطاع أمن المحلة وسمنود اليوم الثلاثاء بأنه تمت السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء إلى المنطقة بعد الدفع بـ3 سيارات شرطة مصفحة و6 سيارات شرطة.

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