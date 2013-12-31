بالصور.. قبطية تفوز في قرعة العمرة بمحافظة مطروح

أجريت لأول مرة قرعة لاختيار 6 فائزين برحلة عمرة من بين العاملين المسلمين والأقباط بديوان عام محافظة مطروح ومجالس مدن المحافظة الـ 8 على نفقة المحافظة بحضور اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح، واللواء يعقوب إمام، سكرتير عام المحافظة والسيد الإمام، سكرتير عام مساعد المحافظة والعاملين بالديوان العام.

وأسفرت القرعة عن فوز موظفة قبطية من خلال السحب الذى يجرى على أسماء جميع العاملين بغض النظر عن دياناتهم وفى حالة فوز العاملين الأقباط يتم منحه مبلغ 3 آلاف جنيه بدلا من رحلة العمرة.

وأسفرت القرعة عن اختيار 2 من العاملين بالديوان العام وهما كل من سمير محمد على ومنى محمود إبراهيم نجم بالإضافة إلى وضع 2 من العاملين بالديوان العام كاحتياطى وهما رشاد على أحمد وخضرة مرسال عبد اللطيف.

كما أسفرت القرعة عن حصول هدى نجيب فرج من الأقباط ومن العاملين بالديوان العام على مبلغ 3 آلاف جنيه بعدما أسفرت القرعة عن اختيارها حيث تم وضع ضوابط بوضع جميع أسماء العاملين مسلمين وأقباطا وفى حالة اختيار أى من الأقباط يتم منحهم مبلغ مالى.

كما أجريت قرعة لمجالس المدن الثمانى والتى أسفرت على اختيار ضيف الله فايز ومحمود هنداوى من العاملين بمجلس مدينة الضبعة وكذلك السيدة ديوان حكيم صالح من العاملين بمجلس مدينة مرسى مطروح بالإضافة إلى اختيار 2 احتياطى بمراكز المدن وهما جمال دسوقى عطا من العاملين بمجلس مدينة برانى وزينب عبد المحسن عبد الحليم.

وقرر المحافظ منح السيدة شريهان السيد حسن من العاملين بالديوان العام ومرافق رحلة عمرة على نفقة المحافظة وذلك نظرا لظروفها الاجتماعية بعد وفاة زوجها فى حادث سيارة هذا الأسبوع.

كما قرر المحافظ استجابة لطلب إحدى العاملات بعمل قرعة للمحالين على المعاش خلال العام 2014 واختيار أحدهم لرحلة عمرة بالإضافة إلى إجراء قرعة للعاملين بمديريات الخدمات لاختيار رجل وسيدة لرحلة عمرة أخرى.

وأكد المحافظ أنه تم وضع الضوابط لكافة العاملين بالشكل الذى يتيح إجراء قرعة علنية تحقق العدل لجميع العاملين دون أى تمييز حيث تم سحب القرعة بواسطة طفلين ووضع أسماء جميع العاملين فى صناديق زجاجية.

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