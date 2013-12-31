مصدر أمنى: نيران تحذيرية وعمليات تمشيط مكثفة بالعريش

أكد مصدر أمنى بشمال سيناء، أن أصوات الانفجارات التى سمعت قبل قليل بمدينة العريش هى أصوات نيران تحذيرية تطلقها القوات فى إطار عمليات التمشيط الأمنى وحماية المدنيين ليلة رأس السنة .

وأضاف المصدر، أن قوات الأمن بمختلف ارتكازاتها تطلق نيران من أسلحة متعددة .

وكان شهود عيان قبل قليل قد أكدوا سماعهم دوى انفجارات شديدة .

وتشهد مدينة العريش حالة من الاستنفار الأمنى .

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