دوريات أمنية مكثفة تجوب شوارع أسوان لتأمين احتفالات رأس السنة

تجوب شوارع مدينة أسوان، مساء اليوم، الثلاثاء، دوريات أمنية مكثفة لتأمين الاحتفالات بأعياد رأس السنة، بالإضافة إلى التشديدات الأمنية أمام الكنائس والفنادق السياحية بالمدينة.

كما فرضت أجهزة الأمن طوقاً أمنياً بمحيط المنشآت الشرطية، ومبنى مديرية أمن أسوان وطريق كورنيش النيل المؤدى إلى مطرانية أسوان، تحسبا لوقوع أى أعمال شغب.

وفى السياق ذاته، أكد اللواء حسن السوهاجى، مدير أمن أسوان، أن مديرية أمن أسوان أنهت كافة استعداداتها لاستقبال احتفالات رأس، ووضع إجراءات مشددة خاصة بعد أحداث تفجير مديرية أمن الدقهلية، مضيفاً بأنه تم تأمين جميع الفنادق والمنشآت التى ستشهد كثافة فى السياح أو المواطنين بها لضمان أكبر كم من الراحة والأمان.

وأوضح اللواء السوهاجى، أنه تم تكثيف الإجراءات حول كنائس المحافظة لتأمينها ضد أى أعمال إرهابية، بالإضافة إلى تأمين كافة الهيئات الحيوية والمناطق الأثرية، وأماكن زيارات السائحين فى هذه الأوقات من السنة.