أخبار عاجلة

مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

دوريات أمنية مكثفة تجوب شوارع أسوان لتأمين احتفالات رأس السنة

Google+ Print
دوريات أمنية مكثفة تجوب شوارع أسوان لتأمين احتفالات رأس السنة دوريات أمنية مكثفة تجوب شوارع أسوان لتأمين احتفالات رأس السنة

تجوب شوارع مدينة أسوان، مساء اليوم، الثلاثاء، دوريات أمنية مكثفة لتأمين الاحتفالات بأعياد رأس السنة، بالإضافة إلى التشديدات الأمنية أمام الكنائس والفنادق السياحية بالمدينة.

كما فرضت أجهزة الأمن طوقاً أمنياً بمحيط المنشآت الشرطية، ومبنى مديرية أمن أسوان وطريق كورنيش النيل المؤدى إلى مطرانية أسوان، تحسبا لوقوع أى أعمال شغب.

وفى السياق ذاته، أكد اللواء حسن السوهاجى، مدير أمن أسوان، أن مديرية أمن أسوان أنهت كافة استعداداتها لاستقبال احتفالات رأس، ووضع إجراءات مشددة خاصة بعد أحداث تفجير مديرية أمن الدقهلية، مضيفاً بأنه تم تأمين جميع الفنادق والمنشآت التى ستشهد كثافة فى السياح أو المواطنين بها لضمان أكبر كم من الراحة والأمان.

وأوضح اللواء السوهاجى، أنه تم تكثيف الإجراءات حول كنائس المحافظة لتأمينها ضد أى أعمال إرهابية، بالإضافة إلى تأمين كافة الهيئات الحيوية والمناطق الأثرية، وأماكن زيارات السائحين فى هذه الأوقات من السنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365