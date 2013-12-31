أخبار عاجلة

مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرسنال قد يواجه كارديف بدون 8 أساسيين

Google+ Print
أرسنال قد يواجه كارديف بدون 8 أساسيين أرسنال قد يواجه كارديف بدون 8 أساسيين

تأكد غياب أربعة لاعبين أساسيين من أرسنال أمام كارديف سيتي في لقاء الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء، بجانب احتمال غياب خمسة أخرين.

ويغيب لاعبي الوسط ميسوت أوزيل وأرون رامسي بجانب المدافع كيران جيبس والمهاجم أوليفيه جيرو عن الفريق للإصابة.

وقال فينجر للصحفيين: "التقرير الطبي لأوزيل ورامسي يشير إلى أن الغياب قد يمتد من أسبوعين إلى ثلاثة".

ولم يشارك الثنائي في لقاء فوز أرسنال على نيوكاسل بهدف، ويعاني جيرو من إصابة في الكاحل، بينما جيبس لديه مشاكل في الساق.

وأضاف فينجر "الشكوك تحيط حول اللياقة البدنية للمدافع ناتشو مونرال، وتوماس فيرمايلين وتوماس روزيسكي وجاك ويلشاير وثيو والكوت".

ويصارع يونايتد على صدارة الدوري الإنجليزي وسط ملاحقة شرسة من مانشستر سيتي وتشيلسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع