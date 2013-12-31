أرسنال قد يواجه كارديف بدون 8 أساسيين

تأكد غياب أربعة لاعبين أساسيين من أرسنال أمام كارديف سيتي في لقاء الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء، بجانب احتمال غياب خمسة أخرين.

ويغيب لاعبي الوسط ميسوت أوزيل وأرون رامسي بجانب المدافع كيران جيبس والمهاجم أوليفيه جيرو عن الفريق للإصابة.

وقال فينجر للصحفيين: "التقرير الطبي لأوزيل ورامسي يشير إلى أن الغياب قد يمتد من أسبوعين إلى ثلاثة".

ولم يشارك الثنائي في لقاء فوز أرسنال على نيوكاسل بهدف، ويعاني جيرو من إصابة في الكاحل، بينما جيبس لديه مشاكل في الساق.

وأضاف فينجر "الشكوك تحيط حول اللياقة البدنية للمدافع ناتشو مونرال، وتوماس فيرمايلين وتوماس روزيسكي وجاك ويلشاير وثيو والكوت".

ويصارع يونايتد على صدارة الدوري الإنجليزي وسط ملاحقة شرسة من مانشستر سيتي وتشيلسي.