ريبيري: فخور بتتويجي بجائزة حصل عليها بلاتيني

أبدى فرانك ريبري نجم بايرن ميونيخ سعادته بالجائزة التي حصدها في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وتتويجه بجائزة (جلوب سوكر 2013) تقديرا لإنجازاته طوال العام.

ويقام المؤتمر سنويا في دبي يشهد حضور العديد من رموز الرياضة حول العالم، في حفل أنيق يقام تحت رعاية دولة الإمارات.

وقال ريبري الذي تسلم جائزة جلوب سوكر 2013: "من الرائع أن أتوج بهذه الجائزة التي نالها الأسطورة ميشيل بلاتيني العام الماضي، السير على خطاة فخر وأتمنى مواصلة العمل وتحقيق مزيد من الإنجازات".

وحقق ريبري الخماسية مع العملاق البافاري بالفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري والكأس المحليين بجانب مونديال الأندية وقبله السوبر الأوروبي.

وتسلم ريبري جائزة أفضل فريق نيابة عن بايرن ميونيخ متفوقا على فرق تشيلسي ويوفنتوس وبازل ومالاجا.

واختتم "مازال بايرن ميونيخ يتطلع للفوز بالألقاب خاصة مع وجود بيب جوارديولا (المدير الفني) الذي يعرف جيدا كيف يتوج بالبطولات".